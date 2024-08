Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT/Polizeiinspektion Magdeburg

Campingplatz am Barleber See Technischer Defekt könnte Wohnwagen-Brand in Magdeburg ausgelöst haben

14. August 2024, 15:00 Uhr

Ein technischer Defekt könnte den Brand auf einem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg ausgelöst haben. Das teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen mit, die Brandursache wird aber weiter untersucht. Das Feuer hatte am Wochenende drei Wohnwagen zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.