Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Der Wind fegt hier in Schadeleben über die riesige Seefläche. Von ihrem Büro aus hat Christin Tischendorf-Herm, Geschäftsführerin der Seeland GmbH, nicht nur einen Blick über den See, sondern auch zum Aussichtspunkt. Wenn sich die Sonne zeigt, kann sie Besucher beobachten, die das See-Panorama genießen. Ein weiter Blick in eine offene Landschaft - und über das Wasser.

Gegenüber liegt Nachterstedt, und die ehemalige Abbruchkante des Erdrutsches von 2009. Die Hälfte des Sees ist nach wie vor Sperrgebiet. Noch laufen Sanierungsarbeiten – die Böschung des ehemaligen Tagebaus wird gesichert.

Baden und Wassersport im Sommer

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Seit 2019 sind aber rund 220 Hektar Seefläche freigeben, für Badegäste und für Wassersport. Die Gaststätte am Aussichtspunkt in der Arche Noah hat geöffnet. Auch im Winter kommen schon mal Radfahrer hier durch. Der Europaradweg R1 führt am See entlang. Jetzt, im Winter sind aber vor allem Spaziergänger und Arbeiter unterwegs. Die Saisonvorbereitungen laufen.

"Es wird nachgeschaut, ob die ganzen Bootsanleger repariert werden müssen. Wir haben festgestellt, es gibt ein paar lose Balken oder Bretter." Nebenan, auf Sachsen-Anhalts größtem Freiluftspielplatz, dem Abenteuerland in Schadeleben, prüfen die Kollegen von Christin Tischendorf-Herm gerade die Spielgeräte und bereiten den Saisonstart vor. Die Geschäftsführerin der Seeland-GmbH muss auf die Ausgaben achten. Das Geld sitzt nicht locker, beim Betreiber des Concordia-Sees. Sie schaut genau hin: "Wenn man sagt, man kann etwas verwerten oder man kann etwas neu aufarbeiten, dann machen wir das."

Das Geld sitzt bei der Seeland-GmbH nicht locker