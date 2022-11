Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT könnte es sich beim neuen Mieter um die Restaurant-Kette "Hans im Glück" handeln. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bei "Hans im Glück" zum möglichen Eröffnungstermin eines Restaurants in Magdeburg äußert sich das Unternehmen verhalten: Das Unternehmen ist demnach "stets an neuen attraktiven Standorten interessiert". Für eine Eröffnung in Magdeburg gebe es aktuell keine konkreten Pläne. Auf ähnliche Medienanfragen hatte "Hans im Glück" Magdeburg bereits im Juli als attraktiven Standort bezeichnet. Zu genaueren Planungen will sich die Restaurant-Kette jedoch offenbar nicht in die Karten schauen lassen.