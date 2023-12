Bildrechte: Zoll

Fund beim Zoll Magdeburg: 300 Kilogramm illegales Feuerwerk beschlagnahmt

20. Dezember 2023, 12:32 Uhr

Der Zoll hat in Magdeburg in Paketen 300 Kilogramm illegales Feuerwerk gefunden und beschlagnahmt. Das ist zehnmal so viel Pyrotechnik im Vergleich zur Menge, die im vergangenen Jahr beschlagnahmt wurde.