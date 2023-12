Magdeburgs Haushalt ist defizitär.

Höhere Parkgebühren und Hundesteuern sollen helfen, die Finanzlücke zu verkleinern.

Zudem steigen vielerorts die Eintrittspreise.

In Magdeburg hat der Stadtrat am Montagabend mehrere Beschlüsse gefasst, um das Haushaltsloch der Stadt zu verkleinern. Auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt kommen deshalb an vielen Stellen höhere Kosten zu.

Parkgebühren steigen – aber nicht sofort

So sollen Parkgebühren in der Stadt flächendeckend erhöht werden. Der Stundenpreis steigt auf mindestens einen Euro pro Stunde, in der Innenstadt auf 1,50 Euro. Die Erhöhung der Parkgebühren soll im kommenden Jahr umgesetzt werden und wird wohl erst 2025 greifen. Im Vergleich zu anderen Städten wie Braunschweig, Leipzig, oder Dresden liegen auch die neuen Magdeburger Parkgebühren noch immer unter dem Durchschnitt.

Zudem sollen an mehr öffentlichen Gebäuden Parkgebühren erhoben werden. Das wird auch für Beschäftigte teurer, denn Parkplätze an Schulen, sowie an weiteren Gebäuden der Verwaltung und in städtischer Hand werden kostenpflichtig oder die Mietkosten steigen. Bildrechte: dpa

Eine knappe Mehrheit fand im Stadtrat die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B. Die Stadt will so weitere sechs Millionen Euro pro Jahr einnehmen. Es ist die erste Erhöhung seit 2012. Finanzbeigeordneter Kroll rechnet mit Mehrkosten für Wohnungsmieter von 10 bis 20 Euro pro Jahr. Bei einem Einfamilienhaus seien rund 50 Euro.

Konzept für Beherbergungssteuer soll kommen