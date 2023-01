Der US-Chipkonzern Intel rechnet damit, dass der Bau der Fabrik in Magdeburg im kommenden Jahr beginnt. Intel-Vorstand Keyvan Esfarjani sagte am Mittwoch ZEIT ONLINE, man habe bislang das Jahr 2023 für Genehmigungen eingeplant und vielleicht etwa 2024 für den Start der Bauarbeiten. Ein Intel-Sprecher hat die Aussage des Vorstands MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt.

Esfarjani erklärte in dem Zeitungsinterview, man habe jetzt erst einmal das Grundstück gekauft und dafür einen großen Scheck ausgestellt – trotz des wirtschaftlich unsicheren Umfeld. Die Planungen in Sachsen-Anhalt und vor allem in Magdeburg liefen sehr gut. Wörtlich sagte er: "Wir sind immer wieder von dem schnellen Tempo in der Stadt überrascht."