Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Forderung, die für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg geplanten Fördermittel vorzeitig freizugeben, zurückgewiesen. Ein Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte am Freitag, ein "vorzeitiger Maßnahmebeginn auf Risiko des Unternehmens Intel" komme derzeit nicht in Betracht. Genau dafür hatte sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) diese Woche in Brüssel eingesetzt. "Wir brauchen einen vorzeitigen Maßnahmebeginn durch den Bund“, sagte er am Mittwoch. Der Bund hatte angekündigt, die Ansiedlung von Intel mit 6,8 Milliarden Euro zu unterstützen.