Diese Kooperation will Intel mit Universitäten in ganz Deutschland ausbauen. Dabei spielen auch Studiengänge für Künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle. Diese neuen Technologien werden in naher Zukunft in allen Bereichen zur Anwendung kommen und dort will Intel mit seinen Produkten rechtzeitig am Start sein, sagt Christoph Schell.