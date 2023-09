Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg und die Handballer vom SC Magdeburg können sich offenbar über finanziellen Rückenwind freuen. Der US-Chiphersteller Intel, der in Magdeburg ein milliardenschweres Werk bauen will, verhandelt laut "Magdeburger Volksstimme" mit beiden Vereinen über eine Zusammenarbeit.

Otmar Schork - Geschäftsführer Sport beim FCM – bestätigte "Sport im Osten" "angenehme Gespräche". Weitere Details wollte er nicht bekannt geben. Wie die Zeitung schreibt, strebt Intel "eine lange und gute Partnerschaft an".

Intel-Sprecherin Monika Lischke sagte, die ersten offenen Gespräche mit dem FCM und auch dem Handball-Club SCM seien sehr gut verlaufen. Um konkretere Details zu nennen, sei es aber zu früh, so Lischke.

Argumente, beim FCM einzusteigen, lieferte der Klub am letzten Wochenende mit einem spektakulären 6:4-Sieg gegen Hertha BSC. Eine Intel-Delegation verfolgte das Spiel live auf der Tribüne. Besser hätte die Eigenwerbung nicht sein können, zumal Sponsoren in der ostdeutschen Sportszene – RB Leipzig sei an dieser Stelle ausgeklammert – nicht Schlange stehen.