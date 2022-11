An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist am Montag die Hirnforschung auf ein neues Level gehoben worden. Das Universitätsklinikum hat am Nachmittag den stärksten Magnet-Resonanz-Tomographen (MRT) in ganz Europa erhalten. Das Gerät kostet nach Angaben der Uni 15 Millionen Euro und kann die Strukturen und Funktionen des menschlichen Gehirns noch genauer als bisher darstellen. Es könne beispielsweise winzige Nervenfasern sichtbar machen. Kleinste Veränderungen des Gehirns könnten damit frühzeitig erkannt werden, so die Universität.