Mehr Medizin-Studienplätze und Prämien für Kinderärzte: Die Vorschläge der AfD finden keine Zustimmung im Landtag.

Krankenhäuser müssen Stationen schließen und machen die Kinder- und Geburtenmedizin damit zum politischen Dauerthema.

Über die Situation der Kindermedizin und Geburtshilfe im Land wird bald im Sozialausschuss weiter beraten.

Als sich die Abgeordneten am Donnerstagabend im Landtag von Sachsen-Anhalt mit der Situation der Kinder- und Geburtenmedizin auseinandersetzten, waren sie sich zumindest in einer Sache einig: Es muss etwas passieren. Dem Land fehlen Kinderärzte. In den Landkreisen Börde, Stendal und Mansfeld-Südharz sowie im Saalekreis sind laut Kassenärztlicher Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) aktuell 0,5 bis 2,5 Kinderarztstellen unbesetzt.

Die KVSA warnt zudem, dass von den derzeit 181 Kinderärzten in den nächsten sieben Jahren bis zu 60 in den Ruhestand gehen werden. Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT antwortet eine Sprecherin: "Ein Nachrücken von Kinderärzten in dem Umfang der in den Ruhestand gehenden Ärzte kann nicht erwartet werden." Die ohnehin schon angespannte Lage wird sich also verschlechtern.

AfD-Vorschläge finden keine Zustimmung

Gordon Köhler (AfD) fand mit seinen Forderungen an die Landesregierung keine Zustimmung. Bildrechte: MDR/Engin Haupt Bereits in der Landtagssitzung im März war über die Kindermedizin gesprochen worden. Dennoch beantrage die AfD eine erneute Debatte. In Person des familienpolitischen Sprechers der Fraktion, Gordon Köhler, präsentierten die Rechtspopulisten ihre Forderungen an die Landesregierung, mit denen es gelingen soll, wieder mehr Kinderärzte ins Land zu holen.

Neben mehr Medizin-Studienplätzen sollen Kinderärzte, die in Sachsen-Anhalt zu arbeiten anfangen oder zurückkehren, eine Starter- beziehungsweise eine Rückkehrerprämie erhalten. Doch diese Vorschläge stießen im Parlament auf wenig Zustimmung. Die verantwortliche Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) antwortete in ihrer Rede, dass mehr Studienplätze allein nicht helfen würden. Weitere Forderungen seien bereits an den Bund gerichtet.

Unterschiedliche Blickwinkel aus der Opposition

Alternativ zum Antrag der AfD reichten auch Grüne und Linke Anträge ein. So betonte Nicole Anger (Linke) in ihrer Rede die Bedeutung der Vorhaltekosten: "Pädiatrie wie Geburtshilfe müssen umgehend in eine vollständige Vorhaltefinanzierung umgewandelt werden." Krankenhäuser sollen nach Wunsch der Linken also auch Geld erhalten, wenn sie Betten freihalten, um für mögliche Krankheitswellen gewappnet zu sein.

Die Grünen konzentrierten sich derweil auf die Geburtshilfe. Hier nannte Susan Sziborra-Seidlitz mehr Kreißsäle als Lösungsansatz, um Hebammen im Land zu halten: "Das Land soll einen etwaigen Mehrbedarf an Studienplätzen für Geburtshilfe prüfen und entsprechend finanzieren." Seit 2020 ist Hebamme kein Ausbildungsberuf mehr, sondern muss studiert werden.

Kindermedizin wird zum politischen Dauerthema

Eltern und die, die es werden, müssen also mit Schwierigkeiten rechnen, wenn sie eine Geburtshilfe oder einen Kinderarzt suchen. Dass es an Personal fehlt, wird gerade in Zeitz im Burgenlandkreis deutlich. Dort muss zum 1. Mai die Kinder- und Geburtenstation des Krankenhauses schließen, weil kein neuer Kinderarzt gefunden wurde.

Christian Thieme (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Zeitz, warnt vor dem Mangel an Kinderärzten in der Region. Bildrechte: dpa Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT im Vorfeld der Landtagssitzung außerdem, dass neben der stationären auch die ambulante Kindermedizin in der Region vor Problemen stehe. Im kommenden Jahr werde nur noch eine Kinderärztin in ganz Zeitz tätig sein. In einer Stadt mit 28.700 Einwohnern sei das einfach nicht ausreichend.

Und selbst die größten Städte in Sachsen-Anhalt sind nicht gefeit vor dem Mangel an Kindermedizinern. In der Landeshauptstadt Magdeburg ist die Kinder-Intensivstation des Universitätsklinikums seit Februar vorübergehend geschlossen, weil Ärztinnen und Ärzte fehlen. Zukunft ungewiss.

Koalition überweist das Thema in den Ausschuss