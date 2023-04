Roland Haase, Chefarzt der Klinik für Neonatologie und Kinderintensivmedizin St. Elisabeth und St. Barbara in Halle, sieht den Personalmangel deutlich. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man kenne das zwar auch aus anderen Arbeitsbereichen, aber in der Medizin und der Pflege sehe man es ganz besonders. "Wir haben ein Nachwuchsproblem in Sachsen-Anhalt, gerade was die Versorgung der Kinderkliniken, aber auch der Kinderarztpraxen angeht", sagt er.

Seit der Wende hat Sachsen-Anhalt Haase zufolge etwa die Hälfte der Kinderkliniken verloren – aktuell gibt es noch 17 Kinderkliniken im Land. "Wir haben in der Fläche tatsächlich Versorgungsprobleme für Kinder. Das sieht man vor allem im Norden von Sachsen-Anhalt", sagt der Kinderarzt.

Kindermedizin ist unberechenbarer als Medizin für Erwachsene

Roland Haase, Chefarzt am St. Elisabeth und St. Barbara Klinikum in Halle, hofft auf finanzielle Hilfe vom Land. Und wie immer spielt auch Geld eine wichtige Rolle. So ist die Finanzierung der Kindermedizin anders als für erwachsene Patienten. Haase erklärt, dass die Finanzierung der Kinderkliniken über das DRG-System nicht kostendeckend sei. DRG-System bedeutet, dass mit Pauschalen gerechnet wird. Diese werden laut der Krankenkasse AOK pro Patient und erbrachter Leistung mit der jeweiligen Krankenkasse abgerechnet.



Das Besondere der Kindermedizin daran: Die Pauschalen werden durch einen "höheren Schweregrad" und damit mit einer "höheren Vergütung bei der Erbringung der Leistung berücksichtigt", so die AOK gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT.

Höhere Vergütung klingt erstmal rentabel, aber die Kindermedizin ist nicht so berechenbar wie die bei Erwachsenen. Laut Kinderarzt Haase ist die Kindermedizin auf Notfälle angewiesen, die saisonal unterschiedlich stark anfallen. So werden zum Beispiel in Infektionszeiten deutlich mehr Personal und Betten benötigt. Es gibt außerdem sehr hohe Vorhaltekosten (fixe Kosten) und es müssen für jeden Patientenplatz drei oder vier verschiedene Bettengrößen bereitstehen, erklärt er. Das macht die Kindermedizin so teuer.

Umgang im Klinikalltag mit Kindern ist zeitaufwendiger

Und nicht nur das: Ärzte benötigen bei Untersuchungen mit Kindern oft mehr Zeit, das sagt eine Kinderkrankenschwester MDR SACHSEN-ANHALT, die aber anonym bleiben möchte. Sie sagt: "Kinder lassen meist nichts freiwillig machen, sie haben Ängste, verstehen die Notwendigkeit von Untersuchungen und Therapien nicht."

Das Untersuchen von Kindern ist zeitaufwendiger als bei erwachsenen Patienten. Der Krankenschwester zufolge müssen manche Kinder bei "einfachen" Vorgängen – wie etwa Blut abnehmen – fixiert werden, wenn sie sich wehren und kein Verständnis für die Untersuchung haben. "Macht braucht viel Geduld, Einfühlungsvermögen und Empathie um den Erfolg einer Untersuchung zu haben", heißt es.



Hinzu kommt auch, dass Kinder nicht immer genau lokalisieren können, wie Schmerzen herkommen. Laut der Krankenschwester kann es passieren, dass ein Kind mit Bauchschmerzen auf die Station kommt und Untersuchungen zu einer Blinddarmentzündung laufen, sich aber herausstellt, dass es nur eine Verstopfung ist. "Wenn 'nur' das Letztere der Fall ist, geht das Kind nach erfolgreicher Entleerung wieder nach Hause und das Pflegepersonal und die Ärzte hatten einen enormen Zeitaufwand und unterm Strich kaum Entlohnung", sagt sie.

Bund zahlt für Kinderkliniken 300 Millionen Euro

Für 2023 hat der Bund den Kinderkliniken eine Einmalzahlung in Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro zugesagt – ein Anfang. Kinderarzt Roland Haase denkt aber, dass davon nicht viel in Sachsen-Anhalt ankommen wird: "Wir schätzen, dass dieses Geld nur zu zwei Dritteln in den Kinderkliniken tatsächlich ankommt und dann auch nur zu einem kleineren Teil in Sachsen-Anhalt."

Wir müssen es schaffen, dass das kranke Kind in der Fläche in einer vertretbaren Zeit behandelt wird. Es wäre der falsche Weg, weiterhin blind Kinderkliniken nur aus ökonomischen Gesichtspunkten heraus zu schließen. Roland Haase Chefarzt der Klinik für Neonatologie und Kinderintensivmedizin St. Elisabeth und St. Barbara in Halle