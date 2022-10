Glaubt man den Statistiken, könnte sich der Mangel an Kinderärzten in Sachsen-Anhalt künftig weiter zuspitzen. Mehr als 25 Prozent aller Kindermediziner im Land waren im Jahr 2021 mindestens 60 Jahre alt. Viele Kinderärztinnen werden also in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen – und längst nicht alle finden Nachfolgerinnen für ihre Praxen.