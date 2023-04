Und wir haben das also gerade in dieser RSV-Infektionswelle gesehen, dass die Kapazitäten knapp wurden, dass sie überschritten wurden. Und das betrifft natürlich nicht nur Sachsen-Anhalt, sondern alle Bundesländer. Denn diese strukturellen Bedingungen sind ja in allen Bundesländern ähnlich. Wir brauchen also eine Vorhaltung von Betten, von Personal, die wir zu solchen Spitzenzeiten aufschalten können. Also flexiblere Modelle, die nicht nur nach Anzahl der Fälle gerichtet sind, um solche Spitzenzeiten auch besser auffangen zu können.