Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App.

Zur Eröffnung der Neuen Synagoge sind trotz des Kriegs in Israel Festtage geplant.

Die Veranstalter betonten die Bedeutung von Kultur für Verständigung und wollen trotz des Kriegs ihre Freude über die Synagoge ausdrücken.

Für die Synagoge als Ort der Begegnung ist auch ein Tag der offenen Tür geplant.

Seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel herrscht auch in Sachsen-Anhalt teilweise eine angespannte Stimmung. Neben vielen Solidaritätskundgebungen mit Israel und Jüdinnen und Juden wächst auch die Angst vor antisemitischen Vorfällen. Synagogen und Veranstaltungen werden noch stärker geschützt, als es seit dem Attentat auf die Synagoge in Halle ohnehin der Fall ist. Bei den gerade stattfindenden jüdischen Kulturtagen wurden einige Veranstaltungen auf Grund der Situation in Israel abgesagt. Nicht so in Magdeburg.

In der Landeshauptstadt steht die Eröffnung der Neuen Synagoge kurz bevor. Die Eröffnung soll von den "Festtagen der jüdischen Kultur" vom 19. November bis zum 17. Dezember umrahmt werden. Daran wollen die Veranstalter auch unter den aktuellen Bedingungen festhalten. Sie wollen feiern, dass das jüdische Gotteshaus am 10. Dezember offiziell seine Tore öffnet und Magdeburg wieder eine Synagoge bekommt – über 85 Jahre nach der Zerstörung der Alten Synagoge durch die Nationalsozialisten. Zudem sei gerade in Krisenzeiten ein kulturelles Programm entscheidend für ein friedliches Miteinander.

Festtage zur Eröffnung der Synagoge "gerade jetzt"

Norbert Pohlmann, Geschäftsführer des Forum Gestaltung und Mitorganisator der Festtage, zeigte sich deshalb entschlossen, das Programm der Festtage gerade jetzt trotzdem stattfinden zu lassen. Er sagte: "Mit den Festtagen wollen wir erneut Begegnungen ermöglichen, respektvolle Gespräche und emotionale Momente schaffen, und viele Gelegenheiten bieten für gelebte Empathie im Miteinander. Nicht trotz, sondern gerade wegen der unfassbaren Ereignisse weltweit."

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Weiter sagte Pohlmann, Kultur bewirke mehr, als ihr zugeschrieben werde. Dise Potenziale gelte es nun zu nutzen. "Wir hoffen auf friedliche, freundliche Festtage der jüdischen Kultur, in deren Mittelpunkt so ein herrliches Ereignis wie die Eröffnung einer Synagoge steht." Es sei überraschend, mit welcher Heftigkeit und Geschwindigkeit Antisemitismus wieder salonfähig gemacht worden sei. Angesichts dieser Entwicklung dürfe man nicht sprachlos sein, sondern müsse gerade jetzt aktiv bleiben.

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Angesichts der erhöhten Gefahrenlage wurden aber auch in Magdeburg die Sicherheitsvorkehrungen für die Festtage verstärkt. Dr. Wolfgang Schneiß vom Ministerium für Kultur sprach davon, die Landespolizei habe ihre Aufmerksamkeit erhöht und stehe in engem Austausch mit den jüdischen Gemeinden. Dennoch sprach auch er sich für die Festtage aus. Er sagte, man dürfe den Terror nicht das erreichen lassen, was er anrichten wolle. Es müssten Zeichen gesetzt werden, die ganz deutlich machten: "Jüdische Kultur, jüdisches Leben gehören zu uns, und das wollen wir würdigen."

Hintergrund zum Bau der Neuen Synagoge Der Bau der Neuen Synagoge Magdeburg wird durch Mittel des Landes und des Fördervereins finanziert. Das Grundstück hat die Stadt Magdeburg zur Verfügung gestellt. Auf Grund der Sicherheitsvorkehrungen, unter anderem nach dem Attentat von Halle, dürfen keine Fotos vom Bau der Synagoge gezeigt werden.

Freude über Neue Synagoge im Mittelpunkt

Für Maria Schubert von der Synagogengemeinde Magdeburg steht trotz der Sorgen rund um die Ereignisse auch die Freude über die Neue Synagoge im Mittelpunkt. Sie bedankte sich bei den Unterstützerinnen und Unterstützern der Festtage und den Wegbegleitern. Sie könne immer noch nicht fassen, dass es bald wirklich eine neue Synagoge in Magdeburg gebe. Selbst, wenn sie in dem fast fertigen Bau stehe, könne sie es kaum fassen.

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Voller Freude zeigte sich Waltraut Zachhuber, die sich mit dem Förderverein "Neue Synagoge Magdeburg" e.V. bereits seit über 20 Jahren für den Neubau einsetzt. "Wir haben die Tage der jüdischen Kultur vor 15 Jahren ins Leben gerufen, auch aus einem Frust heraus, dass es mit dem Neubau nicht voranging. Wir wollten etwas machen. Dass die Synagoge nun endlich eröffnet wird und begleitet wird von den Festtagen, das wollen wir feiern."

Informationen zur jüdischen Gemeinde in Magdeburg Informationen des Fördervereins "Neue Synagoge Magdeburg" e.V. zufolge hatte die jüdische Gemeinde in Magdeburg vor 1933 etwa 2.000 Mitglieder. Durch die antisemtische Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus waren es nach 1945 nur noch etwa 50. Inzwischen ist die Anzahl der Mitglieder der Synagogengemeinde wieder auf etwa 500 Mitglieder angewachsen.

Synagoge als Ort der Religion und als Begegnungsstätte für alle

Neben den religiösen Aspekten sollen die Synagoge und die Festtage vor allem der friedlichen Begegnung dienen. Schubert betonte, die Festtage seien eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, um jüdische Kultur und jüdisches Leben kennenzulernen und Berührungsängste abzubauen. Diese seien zum Teil stark ausgeprägt, obwohl jüdisches Leben eigentlich schon immer zu Magdeburg dazugehöre. Sie lud alle Menschen ein, Veranstaltungen zu besuchen, ins Gespräch zu kommen und mit viel Freude die Vielfalt jüdischer Kultur zu entdecken.