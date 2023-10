Jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt "Keine Festung": Was die neue Synagoge für Dessau bedeutet

21. Oktober 2023, 04:00 Uhr

In Dessau wird am Sonntag eine neue Synagoge feierlich eröffnet. Fast genau dort, wo der Vorgängerbau von den Nationalsozialisten in der Pogromnacht vom 9. November 1938 in Brand gesetzt wurde. Sachsen-Anhalt war bislang das einzige Bundesland, in dem es nach der Wiedervereinigung keinen Synagogenneubau gab. Nun erfolgt die Eröffnung in einer angespannten Situation für das Judentum weltweit. Terror und der Krieg in Israel überschatten die Feierlichkeiten, zu denen auch Bundeskanzler Scholz in Dessau erwartet wird.