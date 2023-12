Bildrechte: MDR/Moritz Kracht

Preisverleihung im Landesfunkhaus MDR-Sport-Asse erhalten Siegerpokale in Magdeburg

08. Dezember 2023, 16:13 Uhr

Am Donnerstag sind die diesjährigen MDR-Sport-Asse im Landesfunkhaus in Magdeburg ausgezeichnet worden. Gewonnen haben die Floorballerinnen Michelle Siedenberg und Lilly Fiedler und die Gespannfahrer Conner und Vincent Bochnia. An der Siegerehrung nahmen auch der Landesfunkhausdirektor Tim Herden und die Präsidentin des Landessportbundes, Silke Renk-Lange, teil. Als Überraschung gab es für die Gewinner Video-Botschaften von ihren sportlichen Vorbildern.