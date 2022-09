Energiesparen Straßenbahnen in Magdeburg halten nicht mehr automatisch an jeder Haltestelle

Fahrgäste in den Magdeburger Straßenbahnen müssen ab Oktober den Halteknopf drücken, damit die Bahn an ihrem Wunschhalt stehen bleibt. So wollen die Verkehrsbetriebe Energie einsparen.