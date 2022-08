Am neuen Brückenzug über die Zollelbe und die Alte Elbe in Magdeburg wird in dieser Woche wieder eine große Menge Beton verbaut. Der Anfang wurde laut Stadt bereits am Mittwochmorgen gemacht. Am östlichen Widerlager der neuen Pylonbrücke wurde demnach die sogenannte Pfahlkopfplatte betoniert. Sie bildet eine Art Fundament für die weiteren Arbeiten. Seit dem Morgen ist rund um die Baustelle mehr Lkw-Verkehr unterwegs. Die Laster fahren über den Nordbrückenzug an.