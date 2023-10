Es ist das 34. Tapir-Jungtier, das im Magdeburger Zoo geboren wurde. Der Zoo beteiligt sich an einem Erhaltungszuchtprogramm für die Flachlandtapire. Denn: Die Tiere gehören zu den gefährdeten Arten. In Südamerika, dort kommen die Flachlandtapire ursprünglich her, werden sie illegal gejagt und aus ihrem Lebensraum verdrängt.