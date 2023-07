Der Zoo Magdeburg hat neue tierische Bewohner. Drei Säbelantilopen sind auf der Africambo-Anlage eingezogen, wie der Zoo mitteilte. Diese Tierart gilt seit 2000 offiziell als in der freien Wildbahn ausgerottet, wird durch das europäische Artenschutzprogramm "EAZA Ex-situ" in europäischen Zoos aber weiter gezüchtet.

Die drei Säbelantilopen sind aus dem Safaripark "Monde Sauvage" in Belgien und dem Zoo Debrecen in Ungarn nach Sachsen-Anhalt gekommen. Laut Zoo-Revierleiterin Katharina Ruhs haben sich die Tiere gut eingelebt. Sie leben jetzt in Gemeinschaft mit Rothschildgiraffen, Grevy-Zebras, Bleßböcken und Defassa-Wasserböcken. In Zukunft soll es auch in Magdeburg eine Zucht für Säbelantilopen geben.