Am Sonntagmorgen ist in Magdeburg ein Spitzmaulnashorn zur Welt gekommen. Das teilte der Zoo mit. Das Kalb und das Muttertier namens Malaika, das mehr als 15 Monate trächtig war, sind demnach wohlauf. Das Jungtier habe bereits getrunken.

Nach Angaben des Zoos ist es deutschlandweit die erste Geburt eines Spitzmaulnashorns in diesem Jahr. In Europa habe es bisher nur ein Jungtier in Frankreich und eines in Tschechien gegeben.