Der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer (SPD), sorgt sich um die Gesundheitsversorgung in seiner Region. Mit Blick auf die Umstrukturierungspläne des Klinikbetreibers Ameos sagte er MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir müssen – und das ist mein deutliches Signal – dringend ins Gespräch kommen und klären, wie wir gute Gesundheitsversorgung in der Fläche erhalten."

Die Ameos-Gruppe hatte am Mittwoch angekündigt, an ihren Klinikstandorten im Salzlandkreis künftig eine spezialisierte Versorgung anzubieten. So sollen in der Notaufnahme in Bernburg nach Ostern nur noch neurologische Notfälle wie Schlaganfälle oder Hirnhautentzündungen behandelt werden. Die Stationen für Chirurgie und Innere Medizin werden laut Ameos ab Mai ausschließlich in Aschersleben und Schönebeck konzentriert.