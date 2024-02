Der Studiengang ist EU-akkreditiert, also ein ganz normaler Medizin-Studiengang. Was die Ausbildung von anderen unterscheidet, ist die Organisation: Die Medizin-Ausbildung ist ein gemeinsames Projekt einer staatlichen kroatischen Universität und des Krankenhauskonzerns Ameos — und eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel in den Kliniken.

Zu wenige Studienplätze für Mediziner

"Wenn man sich vor Augen führt, dass bei der deutschen Vereinigung etwa 10.000 Medizinstudienplätze aus dem Westen und 8.000 Medizinstudienplätze aus dem Osten zusammenkamen, dann waren das rechnerisch damals 18.000", rechnet Axel Paeger vor.

Er ist Vorstandsvorsitzender des Krankenhausbetreibers Ameos. 11.000 Studienplätze deutschlandweit würden nicht reichen, um den Ärztenachwuchs zu sichern. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

"Wir denken, wir müssen da unseren bescheidenen kleinen Beitrag leisten, damit wir auch zukünftig die Menschen ärztlich versorgen zu können", so Vorstandsvorsitzender Paeger. Nach eigenen Angaben investiert Ameos pro Jahr bis zu 30 Millionen Euro in Aus-, Fort- und Weiterbildung.

NC-freier Studiengang

Der Studiengang bietet Plätze für bis zu 180 Studierende. Was auffällt: Der Krankenhausbetreiber arbeitet in diesem Studiengang nicht mit einer hiesigen Hochschule zusammen. Und das, obwohl zahlreiche Häuser des Klinikbetreibers ohnehin akademische Lehrkrankenhäuser sind – also angehende Ärztinnen und Ärzte dort lernen.

Es habe keine deutsche Fakultät gegeben, die mitgemacht hätte. "Deswegen mussten wir uns auf die Suche begeben im gesamten EU-Raum und sind eben bei der medizinischen Fakultät in Ossijek einer sehr innovativen Fakultät fündig geworden", sagt Axel Paeger. Sieben Jahre hat der Aufbau des Studiengangs bis jetzt gebraucht.

Der Studiengang hat übrigens keine Zugangsbeschränkung. Es gibt – nicht wie bei anderen Studiengängen üblich, einen Numerus Clausus. "Wir haben natürlich auch ein Auswahlverfahren, aber es ist ein stärker individualisiertes Auswahlverfahren. Das heißt, Fähigkeiten und Motivationen werden dort individuell bewertet", sagt Axel Paeger.

Das sagen die Studierenden

Und das ist auch ein Argument für die Studierenden. Maximilian Otto hat ein Freiwilliges soziales Jahr im Rettungsdienst gemacht - da habe sich der Wunsch gefestigt, auch wirklich Medizin zu studieren. "Bei mir hat es leider nicht für einen Medizinstudienplatz in Deutschland gereicht, trotz eben diesem freiwilligen sozialen Jahr und dem Medizinertest und deswegen musste ich mich nach einem anderen Studium umgucken." Er haben nicht ewig lang warten wollen. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

"Das wäre mein Zweitstudium und da ist es ein bisschen schwieriger reinzukommen", stellt Franciska Ćurčić fest. Dann habe sich sich das Studium im Ausland gut angeboten.

Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Beide können sich vorstellen, nach dem Studium hier zu bleiben. Nach ihrem Abschluss sollen sie Facharzt-Ausbildungen angeboten bekommen, sagt einer der Redner bei der Festveranstaltung zum Beginn des neuen Studienabschnitts.

Praxis bei Ameos