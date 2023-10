Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenwohnheims "Haus am Rosenhag" in Bernburg haben neue Heimplätze bekommen. Das bestätigte der Sprecher des Salzlandkreises, Marko Jeschor, am Donnerstag MDR SACHSEN-ANHALT. Der Fachdienst Gesundheit versuche weiterhin, den insgesamt 80 Betroffenen Heimplätze in der Nähe zu vermitteln.