Das Hospiz in Halle Das Heinrich-Pera-Hospiz ist vor einem Jahr in einen Nebau in Halles Süden gezogen, zusammen mit dem ambulanten Hospiz- und Kinderhospizdienst, der Patienten zu Hause versorgt. Für das Hospiz Halle arbeiten 23 Mitarbeiter und dutzende Ehrenamtliche. Es gibt zwölf Zimmer, die im Durchschnitt zu 94 Prozent belegt sind. Weit mehr als 100 Menschen versterben dort jedes Jahr in Würde.