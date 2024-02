Veranstaltungen abgesagt Erneut schwerer Einbruch ins WUK Theater in Halle

Hauptinhalt

29. Februar 2024, 06:09 Uhr

Bei einem erneuten Einbruch in das WUK Theater in Halle sind mehrere Räume verwüstet und Technik gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Mehrere Veranstaltungen wurden abgesagt. Wie es um die Veranstaltungen im März steht, soll am Montag beraten werden. Zuletzt wurde Ende Januar in das Theater eingebrochen.