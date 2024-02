Am Samstagabend hat die Polizei in Halle zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch ermittelt. Wie die Beamten mitteilten, wurde ihnen ein Einbruch mit Diebstahl in der Kattowitzer Straße gemeldet. Die Täter hatten demnach unter anderem Spielekonsolen, einen Fernseher und ein Sparschwein mit Bargeld gestohlen.