Bei Solvay in Bernburg wird seit mehr als 130 Jahren Soda hergestellt. Bildrechte: IMAGO / Schöning

Wie das Bernburger Solvay-Werk bereits am Freitag mitgeteilt hatte, war es am frühen Freitagmorgen zu einer technischen Störung gekommen. Durch einen Riss in einer Rohrleitung der Fabrik war ammoniak-haltige Sole ausgetreten und in die Saale gelangt.



Eine Sprecherin von Solvay Deutschland sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Leitung umgehend außer Betrieb genommen worden war. "Wir sind ein vollkontinuierlicher Betrieb, das heißt, es ist ständig jemand da. Wir haben einen Leitstand, da ist es bemerkt worden." Es sei direkt gehandelt worden. Dazu, wie viel der Sole in die Saale gelangt ist, könne die Sprecherin keine Angaben machen. "Wir untersuchen jetzt aber, wie es passieren konnte, dass trotz unserer Sicherheitsvorkehrungen etwas in die Saale gelangen konnte."