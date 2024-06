In Nachterstedt im Salzlandkreis hat die Feuerwehr am Abend einen Großbrand bekämpft. Das Feuer war im Werk des Aluminiumherstellers Novelis ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt – das Feuer sei inzwischen gelöscht.

Nach aktuellem Kenntnisstand war die Dachpappe einer Werkshalle bei Bauarbeiten in Brand geraten. Auf dem Dach seien dann mehrere Gasflaschen von dem Feuer erfasst worden, was zu Verpuffungen geführt habe.

Die Polizei schätzt den Sachschaden aktuell auf rund 150.000 Euro allein am Gebäude. In wie weit die Maschinen innerhalb der Halle in Mitleidenschaft gezogen wurden, sei noch nicht abzusehen.