Nach dem Großbrand im Aluminiumwerk Nachterstedt im Salzlandkreis arbeitet das Unternehmen Novelis weiter. Die Firma recycelt Aluminium, rollt und presst es danach wieder in Form. Wie Novelis MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag (27.06.) mitteilte, kann das Recycling weiter laufen.

Zu dem Feuer kam es demnach in einer Werkhalle der Rollsparte der Firma. Dort ruhe der Betrieb. Laut Polizei ist unklar, ob die dortigen Maschinen des Unternehmens durch den Brand beschädigt wurden, da die betroffene Halle zur Zeit nicht betreten werden könne.

Die Polizei will den Brandort am Freitag noch einmal mit einer Drohne, sowie Spezialisten des Landeskriminalamts untersuchen. Eine statische Prüfung der Halle steht laut einem Polizeisprecher noch aus. Das Feuer war Mittwochabend ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Der Löscheinsatz konnte am frühen Donnerstagmorgen beendet werden.