Im Streit um die Kreisumlage standen am Montag zwei Kommunen aus Sachsen-Anhalt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Stadt Hecklingen und die Gemeinde Barleben hatten gegen die Kreisumlage von 2017 geklagt. Hintergrund ist, dass beiden Gemeinden Geld fehlt, den Kreisen aber auch. Für Barleben geht es um 4,9 Millionen Euro, die die Gemeinde vom Bördekreis zurück will. Bei Hecklingen sind es 2,4 Millionen Euro, die der Salzlandkreis erhalten hat.