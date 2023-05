Wie sich die zwei Kinder in Schönebeck mit dem Virus angesteckt haben, sei derzeit noch unklar. Eine Verunreinigung des Essens kann das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben aber ausschließen, da in der Einrichtung bisher nur zwei Fälle registriert wurden. In der Kita werden insgesamt 208 Kinder betreut. Ein erkranktes Kind war zuletzt Anfang Mai in der Kita, das andere Anfang vergangener Woche.