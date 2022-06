Der Salzlandkreis will klimaneutral werden. Dafür ist ein Klimamanager eingestellt worden.

Als erstes soll dafür eine Energie- und Treibhausgasbilanz erstellt werden.

Bis 2030 soll eine Zukunftsstrategie umgesetzt werden.

Klimaneutral möchte der Salzlandkreis werden. So steht es in der "Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030", die die Kreisverwaltung unter Landrat Markus Bauer ausgegeben hat. Damit das gelingt, wird Wilfried Stammwitz als neuer Klimamanager des Salzlandkreises an einem neuen Klimaschutzkonzept arbeiten. Der Diplom-Ingenieur soll das bisherige Konzept des Landkreises konkretisieren, beziehungsweise ergänzen.

Bundesumweltministerium fördert Projekt

Viel Zeit bleibt Stammwitz dafür nicht. Auf zwei Jahre ist die Stelle befristet. Sie gehört zur "Nationalen Klimaschutzinitiative". Gefördert durch das Bundesumweltministerium. Mit 63 Lebensjahren ist Wilfried Stammwitz in einem Alter, in dem andere schon langsam an den Ruhestand denken. Warum also noch einmal eine neue Aufgabe? Ganz einfach, sagt er: "Ich halte den Schutz des Klimas für eine sinnvolle Aufgabe – da spielt das Alter keine Rolle."

Außerdem reize ihn an der Aufgabe die Erfahrung, in einer so großen Organisation wie der Kreisverwaltung zu arbeiten. Die Herausforderung dabei sei Ökologie, Ökonomie und das Soziale in Einklang zu bringen. Dabei würde ihm seine Erfahrung aus dem früheren Berufsleben helfen. Als Ingenieur sei er gewohnt, zielorientiert und strukturiert zu arbeiten.

Ich halte den Schutz des Klimas für eine sinnvolle Aufgabe – da spielt das Alter keine Rolle. Wilfried Stammwitz Klimamanager Salzlandkreis

Wilfried Stammwitz im Gespräch mit Stefanie Olsen vom Fachdienst Natur und Umwelt. Bildrechte: Marko Jeschor/Salzlandkreis

Erster Schritt: Bilanz

Ein erster Schritt für Wilfried Stammwitz wird es nun sein, gemeinsam mit externen Dienstleistern eine Energie- und Treibhausbilanz für die Kreisverwaltung zu erstellen. Im Idealfall erschließen sich dann daraus Maßnahmen, wie Energie und damit auch die Produktion von CO² eingespart werden kann.