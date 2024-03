Der Zoll hat bei einer Kontrolle an der A14 bei Könnern (Salzlandkreis) mehr als drei Kilogramm Heroin im Motorraum eines Autos gefunden. Die beiden Männer, die im Auto saßen, wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft, wie das Hauptzollamt Magdeburg am Freitag mitteilte. Demnach hatten die Beamten das Auto aus Belgien bereits am Dienstag kontrolliert. Die beiden Männer hatten demnach erklärt, dass sie auf dem Weg zu einer Autobesichtigung nach Leipzig seien.