E-Fahrräder Sachsen-Anhalts Polizei nun auch mit E-Bikes unterwegs

Hauptinhalt

Polizisten in Sachsen-Anhalt nutzen in Zukunft auch Elektrofahrräder im Dienst. Das Land hat für mehr als 250.000 Euro rund 50 E-Bikes eingekauft. Die ersten Fahrräder sind am Montag in Schönebeck (Elbe) übergeben worden.