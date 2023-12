Um die Region um Magdeburg und Schönebeck vor dem Hochwasser zu schützen, soll das Pretziener Wehr am Donnerstag, den 28. Dezember, um 10 Uhr gezogen werden. Das teilte eine Besprecherin des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) am Mittwoch mit. Durch die Öffnung des Wehrs kann bis zu ein Drittel des Wassers in der Stromelbe über den 21 Kilometer langen Elbe-Umflutkanal an beiden Städten vorbeifließen, ehe es danach wieder in die Elbe fließt. Der Pegel der Elbe wird durch die Maßnahme in beiden Städten um etwa 30 Zentimeter sinken.