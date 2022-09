Das Ringheiligtum in Pömmelte Das Ringheiligtum in Pömmelte ist eine rekonstruierte steinzeitliche Kreisgrabenanlage. Ihr Durchmesser beträgt 115 Meter. Pömmelte ist Experten zufolge vergleichbar mit dem englischen Stonehenge – allerdings wurde die Anlage in Holz gebaut. Die Rekonstruktion steht am Originalplatz wie vor rund 4200 Jahren. Sie wurde im Juni 2016 eröffnet.