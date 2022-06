Im Salzlandkreis soll ab der kommenden Woche bis auf weiteres ein Wasserentnahmeverbot in Kraft treten. Das teilte Landrat Markus Bauer (SPD) mit. Grund für das Verbot sei die ausgeprägte Niedrigwassersituation in Folge der Sommerhitze und ausbleibenden Niederschlägen. Eine entsprechende Anordnung werde derzeit vorbereitet und trete in Kraft, sobald sie vom Landrat unterschrieben und im Amtsblatt und auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht worden sei. Es ist dann verboten, Wasser aus Teichen, Flüssen oder privaten Brunnen zu entnehmen.