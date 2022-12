Schnee und Blitzeis haben am Samstag auf der Autobahn 14 zwischen Bernburg und Schönebeck in Sachsen-Anhalt für mehrere Unfälle und ein Verkehrschaos gesorgt. Nach Angaben der Autobahnpolizei gab es dort fünf Unfälle auf der Strecke. Die Autobahn 14 war bis in den Mittag voll gesperrt. In Richtung Dresden dauerte die Sperrung nahe des Kreuz Bernburg bis in den Nachmittag an.