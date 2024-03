"Wir wollen kämpfen, dass wir hierbleiben dürfen", sagt eine Beschäftigte, die in der neuen Werkstatt der Lebenshilfe Stendal arbeitet. Deren Bau hat fast sieben Millionen Euro gekostet. Die Menschen mit Behinderung fühlen sich darin wohl. Dort sei es ruhiger als in der Hauptwerkstatt in Tangerhütte. Die war seit Jahren überbelegt, wie auch die Agentur für Arbeit bemängelte. Doch nun verlangen die Behörden in Sachsen-Anhalt, dass die Beschäftigten genau dorthin zurückkehren sollen.

Bildrechte: MDR exakt

Als die Post von den Kreisbehörden Stendal im Briefkasten von Renate Diehl landete, fühlte die Mutter eine große Verunsicherung. Ihr Sohn Frank arbeitet seit Anfang Januar in der neuen Werkstatt in Stendal und spart sich so auch die täglichen 15 Kilometer Fahrt bis zur alten Werkstatt in Tangerhütte. Er hatte einen frühkindlichen Hirnschaden, der sich auf die Nerven auswirkte und vielfache körperliche Schäden hervorrief. Die Arbeit gibt seinem Tag Struktur und Inhalt, und er ist mit Freude dabei.

In dem Schreiben wurde Renate Diehl nun mitgeteilt, dass es für den Neubau keine Anerkennung als Werkstatt für behinderte Menschen gebe. "Und außerdem steht ja auch noch geschrieben: Erfordernisse von Arbeitsschutz und Unfallverhütung obliegen damit nicht der Kontrolle des Trägers der Eingliederungshilfe. Das beängstigt mich total!", so Diehl. "Das würde ja heißen, dass ich meinen Jungen wieder in die Werkstatt noch Tangerhütte geben muss, um mehr Sicherheit zu haben!"

Werkstatt in Tangerhütte seit Jahren überbelegt

Die Hauptwerkstatt in Tangerhütte ist seit Jahren heillos überlegt. Obwohl für 190 Plätze ausgelegt, waren dort bis zu 266 Menschen beschäftigt. Schon im Jahr 2018 wurde durch die Agentur für Arbeit in Magdeburg behördlich festgestellt: "Ein Großteil der durchzuführenden Tätigkeiten ... erfolgt unter räumlich sehr beengten Verhältnissen und erscheint unter Berücksichtigung der Qualitätssicherung und der Arbeitssicherheit generell nicht weiter akzeptierbar."