Nach Kenntnis von MDR SACHSEN-ANHALT handelt es sich bei den verschwundenen Waffen um eine zweistellige Anzahl an Waffen, die durch das Landeskriminalamt (LKA) an die Fachhochschule Polizei ausgeliehen worden sind.

Dabei handelt es sich unter anderem um Schusswaffen vom Typ Winchester und Kalaschnikow. Diese Waffen stammen höchstwahrscheinlich aus der Vergleichswaffensammlung des Landeskriminalamtes. Die Übergabe der Waffen in die Lehrmittelsammlung soll dokumentiert worden sein.

Unklar bleibt, ob diese Waffen vernichtet worden sind. Das soll die Polizeidirektion Zentrale Dienste bislang nicht bestätigt haben.