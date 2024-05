Dass die Zahlen jetzt so in die Höhe geschnellt sind, dürfte aber auch mit der Pflegereform von 2017 zusammenhängen, erklärt Britta Richter, Referentin für den Fachbereich Pflege beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen: "Die Bevölkerung wird älter. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit der Pflegebedürftigkeit und darüber hinaus hat die Veränderung der Begutachtungsrichtlinien dazu geführt, dass mehr Menschen als pflegebedürftig im Sinne der Pflegeversicherung gelten. Oder anders gesagt: im Verhältnis gesehen wäre diese Entwicklung schon vor 2017 offensichtlich gewesen, wenn sie entlang der jetzt bestehenden Gesetzesgrundlage erfasst worden wären."

Wie angespannt die Lage für Pflegebedürftige und Pflegekräfte in Thüringen bereits ist, beschreibt Richter so: "Also bereits heute erhalten Pflegebedürftige auf ihre Anfrage nach einer Versorgung häufig Absagen von ambulanten Pflegediensten, die keine freien Kapazitäten mehr haben. Gleichzeitig werden die Wartelisten der Pflegeheime länger. Es ist schon lange absehbar, dass dies in Zukunft deutlich zunehmen wird. Speziell auch im ländlichen Raum und Mitteldeutschland ist geprägt von ländlichen Raum."