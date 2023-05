Das Sterben selbst allerdings bleibt analog. Und Sterbende zu begleiten auch, sagt Ria Timm . Sie ist 21 Jahre alt, wohnt in Leipzig und ist Sterbebegleiterin. "Ich bin Ultra-Fan vom Digitalem und liebe Homeoffice. Aber ich bin fest überzeugt, dass Sterbebegleitung nur in Präsenz geht: die Stimme, die Berührung. Man spürt, ob ein anderer Mensch im Raum ist."

Aber Timm sagt auch, sie merke, dass das Handy für Menschen im Hospiz oder im Altenheim super wichtig sei. Gerade während der Corona-Pandemie. Damals sei ihr Opa zwei Wochen im Krankenhaus gewesen und dort gestorben. "Er hatte kein Handy. Wir konnten also keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Also das war wirklich nicht schön." Für Menschen in einem Hospiz oder im Altenheim sind Smartphone und Co. gut, um Kontakt mit Angehörigen und Freunden zu halten. "Denn viele Angehörige wohnen weit weg." Solche Technologien seien gut, um Kontakt zu halten und am Leben teilzuhaben.