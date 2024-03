Aus für Agrardiesel-Subventionen Bauernbund-Chef schließt erneute Traktoren-Demos nicht aus

Hauptinhalt

22. März 2024, 19:57 Uhr

In Sachsen-Anhalt hat der Abbau der Steuersubventionen beim Agrardiesel für Enttäuschung bei Landwirtschaftsvertretern gesorgt. Die Entscheidung hatte der Bundesrat am Freitag getroffen. Sachsen-Anhalts Bauernbund-Chef kündigte an, aktiv zu bleiben.