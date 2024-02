Die Landwirte in der Region Stendal wollen an ihren Protesten festhalten. Das wurde am Dienstag bei der Mitgliederversammlung des Stendaler Kreisbauernverbandes in Iden deutlich. Der Verbandsvorsitzende André Stallbaum sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe zwar vorerst keine weiteren Blockaden oder Autobahnsperren, davon habe man sich schon sehr lange verabschiedet. "Wenn wir aber weiterhin auf die Ignoranz stoßen, auf die wir momentan treffen, dann werden wir an der einen oder anderen Stelle sicherlich nochmal einen kleinen verträglichen Nadelstich setzen müssen. Einfach, um zu zeigen, dass wir noch da sind und nicht aufgeben werden."