Nach Solingen-Attentat Zieschang fordert einfachere Abschiebungen nach Syrien

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die aktuelle Sicherheitslage in Syrien neu zu bewerten. Dabei geht es um die Frage, ob jeder Schutzsuchende aus Syrien in Deutschland aufgenommen wird. Zieschang sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Sicherheitslage in Syrien sei nicht mehr zu vergleichen mit der Lage vor zehn Jahren. Nicht in allen Regionen des Landes gebe es noch kriegerische Auseinandersetzungen. Die Situation in den einzelnen Regionen Syriens sei sehr unterschiedlich und müsse neu bewertet werden.