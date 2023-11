Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Schilder veraltet Verein kritisiert Altmarkrundkurs – und hilft

Von Katharina Häckl, MDR SACHSEN-ANHALT

29. November 2023, 20:17 Uhr

Der Altmarkrundkurs steht in der Kritik. Der junge Verein "Altmark-Macher" bemängelt die veraltete Beschilderung, vor allem entlang der Strecke in der West-Altmark. Weil Kommunen und Landkreise aber kaum investieren können, will der Verein selbst für neue Info-Tafeln sorgen.