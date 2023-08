Arendsee und Umgebung Altmark will nachhaltig sein, baut aber kaum neue Radwege

Grün, ökologisch, nachhaltig – so gibt sich die Altmark offiziell gern. Wer aber statt mit dem Auto lieber mit dem Rad unterwegs sein will, lebt in Arendsee und Umgebung mitunter gefährlich. Es gibt zu wenig Radwege. Nun wird die Kritik lauter.