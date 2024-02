Betroffen ist laut Bundeswehr die Route von Havelberg über die B189 auf die A2 in Richtung Kreuz Magdeburg und dann weiter über die A14, Richtung Süden. Wegen der Kolonnenfahrten der Bundeswehr auf Bundesstraßen und Autobahnen sollten Autofahrer hierzulande in den nächsten Tagen besonders vorsichtig fahren.

Bildrechte: imago/Kai Horstmann

Der Truppenübungsplatz in Hohenfels in Bayern liegt rund 600 Kilometer entfernt. Dort soll vom 9. bis zum 17. März mit der Panzergrenadierbrigade 41 "Vorpommern" aus Neubrandenburg sowie Einheiten anderer Nationen gemeinsam trainiert werden. "Diese multinationale Übung bietet die Möglichkeit eine Operationsplanung und -führung mit einem gesamten Pionierverband durchzuführen, wie es in den letzten 30 Jahren nicht mehr stattgefunden hat", so Oberstleutnant Steffen Harloff, Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803 der Elb-Havel-Kaserne. Die Bundeswehr übt mit Nato-Partnern seit Monaten das Zusammenspiel im Ernstfall.